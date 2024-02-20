Alınan bilgiye göre, Karamanlı mahallesi Abdülhamid Han Alt Geçidinde M.Ç. idaresindeki 46 AFK 744 plakalı araç, H.D.D'nin kullandığı 46 EK 996 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle arkadan gelen 46 ER 526 plakalı otomobilin üzerine ise aydınlatma direği düştü.
Kazada araçlardaki sürücüler M.Ç. ve H.D.D. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı sürücülerden M.Ç. ve H.D.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Trafik, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü