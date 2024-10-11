Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dikkatsizlik sonucu yaşanan çarpışmada bir otomobil devrildi. Kazanın ardından yaralanan sürücü için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar, devrilen aracı elleriyle tutarak yardım etmeye çalıştı. Yaralanan ve araç içerinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla aracından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.