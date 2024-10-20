Alınan bilgilere göre; Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Güneşevler mevkiinde seyir halinde olan iki otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölge halkı yolun dar olduğunu ve bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.