Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Öncülüğünde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kahramanmaraş İlinde yapılan yatırımlar ve koordinasyon gerektiren konular hakkında gerçekleştirilen toplantıda, İl Planlama Müdürü Bilal Nacar, yerel yönetimlerin kent genelinde yaptığı projelere yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Nacar yaptığı sunumda, projelerin ve yatırımların ne kadarının devam ettiği, ne kadarının tamamlandığı hususunda verileri aktardı.