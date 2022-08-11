İlk oturum da sorunlar, istek ve talepler oturulan 6 masa da ayrı ayrı konuşuldu.

Spor çalıştayının 2.oturumu ise Kültür Park Konferans salonunda TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, TÜFAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, kurum müdürleri, stk temsilcileri ve spor camiası katılımıyla gerçekleştirildi.

2.oturumun açılış konuşmasını Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Başkanı Osman Doğru yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise oturumun devamında çalıştaydaki istek ve taleplerle ilgili bilgiler paylaştı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise “kentin sporunun gelişmesi birlik olmalıyız.” sözlerine yer verdi.

Program son olarak spor çalıştayının yürütme kuruluna teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.