İmitasyon takılar, 20 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkan fiyat aralığıyla alıcı buluyor. Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok kadın, bütçelerine uygun olan imitasyon ürünlere yöneliyor.

Kapalıçarşı'da uzun yıllardır bu alanda hizmet veren Ali Atıcı, imitasyon takılara olan ilginin son dönemde büyük ölçüde arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı.

"Son yıllarda altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, imitasyon takılara talep ciddi oranda arttı. İnsanlar, düğünlerde ya da özel günlerde altın takı yerine imitasyon tercih ediyor. Görüntü olarak birebir benzer oldukları için birçok kişi bu ürünlere yöneliyor. Hem şık hem de ekonomik bir alternatif sağlıyoruz."

Kapalıçarşı'daki bu ürünler, uygun fiyatları ve gerçeğine yakın tasarımlarıyla şehrin dört bir yanından ilgi görmeye devam ediyor.