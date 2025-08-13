Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden inşaat işçisi, çalıştığı binanın asansör boşluğuna düştü. Kazayı gören diğer işçiler, arkadaşlarının yardımına koşarak durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiyi asansör boşluğundan çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu Ağır

Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İş Güvenliği Uyarısı

Yaşanan olay, inşaat sektöründe iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle yüksek katlı bina çalışmalarında güvenlik ekipmanlarının eksiksiz kullanılmasının hayati olduğunu vurguluyor.