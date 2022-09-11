Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi 77005 Sokak üzerinde bir ikamette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ev sahibine ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşa oksijen desteği sağlayan itfaiye erinin müdahalesi hayatta tuttu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.