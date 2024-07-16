Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı yapılan açıklamaya göre;

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timleri tarafından,15.07.2024 günü 14:00-16:00 saatleri arasında trafik kazalarının önlenebilmesi/azaltılabilmesi maksadıyla tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim icra edilmiş olup; - İcra edilen özel trafik denetimine (13) Trafik Jandarması Timi, (39) Personel katılmıştır. - (342) Araç kontrol edilmiştir. - (16) Araç trafikten men edilmiştir. - (1) Araç ve (2) şahıs yakalanmıştır. - (342) araç sürücüsüne genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.