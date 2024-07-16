Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı yapılan açıklamaya göre;

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timleri tarafından,15.07.2024 günü 14:00-16:00 saatleri arasında trafik kazalarının önlenebilmesi/azaltılabilmesi maksadıyla tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim icra edilmiş olup; - İcra edilen özel trafik denetimine (13) Trafik Jandarması Timi, (39) Personel katılmıştır. - (342) Araç kontrol edilmiştir. - (16) Araç trafikten men edilmiştir. - (1) Araç ve (2) şahıs yakalanmıştır. - (342) araç sürücüsüne genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Kahramanmaraş yine tek yürek oldu Kahramanmaraş yine tek yürek oldu

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Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR