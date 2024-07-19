Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda izinsiz kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00'de gerçekleştirilen operasyonda C.K. (72) ve S.Ç. (47) gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 175 kök kenevir bitkisi, 1500 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)