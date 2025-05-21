Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürüttüğü operasyonel faaliyetler kapsamında önemli bir başarıya imza attı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda toplam 290 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 16’sı tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde 111 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 33 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde 38 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı.