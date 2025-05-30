Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 21 – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla, halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmalarına devam etti.

İl genelinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 252 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu kişilerden 22’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Yine aynı dönemde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 466 adet tabanca fişeği, 69 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 7 gram esrar,

31 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımı kapsamında 30 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde ise; 24.912 araç kontrol edildi, 1.363 sürücüye toplam 3 milyon 448 bin 158 TL trafik cezası uygulandı, 154 araç trafikten men edildi, 8 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandıkları gerekçesiyle el konuldu.

Öte yandan, çocukların karıştığı bisiklet kazalarını önlemek amacıyla, bisiklet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında öğrencilere eğitimler verilmeye başlandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olmaya ve suçla mücadeleye azimle devam edeceğini vurguladı.