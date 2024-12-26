Edinilen bilgiye göre; şüphe üzerine durdurulan otomobilde sürücü B.H. (30) ve yolcu M.S. (28) isimli şahısların üst araması sonucunda sırasıyla 3 gram ve 5 gram kubar esrar bulundu.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda B.H.'nin ikametinde yapılan aramada ise 30 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 adet MKE yapımı 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet 7.62x39 mm fişek çekirdeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. B.H., 25 Aralık 2024 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne teslim edildi.