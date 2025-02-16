Piazza AVM'de başlayan festivalde, kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Festivalde yer alan stantlardan biri de Kahramanmaraş’ın ilk doğal taş mağazası oldu. Kahramanmaraş'tan çıkarılan doğal taşları ziyaretçilerin beğenisine sunan bu stant, etkinliğin en çok ilgi gören alanlarından biri haline geldi.

Doğal taşlar, kişisel dengeyi ve enerjiyi yeniden kazanmanın anahtarlarından biri olarak kabul edilirken, stantta akik, ametist, kehribar gibi onlarca farklı taş çeşidi ile bu taşlardan yapılan kolye, yüzük ve bileklikler sergileniyor.

Doğal taşların sunduğu şifalı özellikleri ve güzellikleri ziyaretçilere tanıtan ‘Doğal ve Şifalı Taşlar’ işletmesinin sahibi Feray Büyükçapar, festivalde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Büyükçapar, kristallerin eşsiz doğal güzelliklerini sunarak müşterilerin iç huzurunu artırmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ın yerel zenginliklerini ve kültürel mirasını yansıtan bu stant, fuar boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Doğal taşlara ilgi duyan herkes, bu eşsiz taşları yakından görmek ve onların şifalı özellikleri hakkında bilgi almak için fuarı ziyaret ediyor.