Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kafkas Kültür Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen Kafkas Kültür Gecesi, şehre unutulmaz bir akşam yaşattı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Kafkasya’nın zengin kültürel dokusu müzik ve danslarla sahneye taşındı.

Kültür merkezini dolduran sanatseverler, geleneksel Kafkas dansları ve ezgileriyle adeta başka bir coğrafyaya yolculuk yaptı. Etkinlik boyunca sahnelenen yüksek tempolu gösteriler ve göz alıcı kostümler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Dans gruplarının sergilediği dinamik koreografiler ve ritmik performanslar, izleyicilere hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu. Kafkas kültürünün renkli yansımalarının yer aldığı gece, hem kültürel tanıtım hem de toplumsal birliktelik açısından anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

Programın sonunda salondan memnun ayrılan vatandaşlar, bu eşsiz geceyi organize eden Büyükşehir Belediyesi ve Kafkas Kültür Derneği’ne teşekkür etti. Etkinlik, Kafkas halklarının köklü mirasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma adına önemli bir katkı sundu.