Kahramanmaraş’ın Necip Fazıl Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda çıkan silahlı ve bıçaklı kavga, can kaybıyla sonuçlandı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada ağır yaralanan Metin K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Süleyman H. ise Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kavgaya karıştıkları iddia edilen F.A., Ş.A. ve İ.A. isimli şahıslar araçla olay yerinden kaçtı. Emniyet ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.