Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı şehircilik yaklaşımı doğrultusunda hem şehrin doğal yapısını koruyan hem de yaşam kalitesini yükselten projelerinde çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde estetik ve ekolojik değerleri buluşturan yatırımlar bir bir hayata geçirilirken, geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Karbon Yutak Alanı Projesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

“Yeşil Dönüşüm” Anlayışıyla Şekilleniyor

25 Milyon TL’lik yatırımla Onikişubat Malik Ejder Mahallesi’nde 75 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede imalatlar yoğun bir şekilde sürüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede altyapı imalatları ve zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi, aydınlatmaların montajı, peyzaj uygulamaları ve yürüyüş yollarının imalatı da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Kamelyalar, Yürüyüş Parkurları ve Sosyal Alanlar da İnşa Edilecek

Kahramanmaraş’ın çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılan en somut adımlardan biri olarak dikkat çeken Karbon Yutak Alanı Projesinin tamamlanması ile birlikte şehir merkezine yakın yeni bir yeşil yaşam koridoru oluşmuş olacak.

Aynı zamanda vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirebilecek ve şehrin ekolojik kapasitesi güçlenmiş olacak. Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecinde çevre dostu şehircilik anlayışının güçlü bir örneği olacak proje, Kahramanmaraş’ın hem bugününe hem de yarınlarına değer katacak stratejik bir yatırım olmuş olacak.