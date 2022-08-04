Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesinde Sakinler Cami İmam Hatibi Süleyman Tuğ ile M.Ş yol üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada din görevlisi yere düşerken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan din görevlisi Süleyman Tuğ, “Olay, akşam ile yatsı namazı arası gerçekleşti. Konuşmak için geldiğimde direkt bana saldırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Karşılık dahi veremedim, vermem de benden yaşça büyük biri. Daha önceki imamımızla da tartışması olmuş. Güzellikle konuşmak varken direkt saldırıya geçmesiyle cemaatten birkaç kişi ayırmaya çalıştı onlara da saldırdı. Kişi hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Mahalle sakinleri ise, yaşanan olayı kınadıklarını ifade ederek, hocalarının yanında olduklarını söylediler.