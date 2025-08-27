Sabah Saatlerinde Ilık, Öğle Vakitlerinde Kavurucu

Kahramanmaraş’ta Çarşamba günü sabah saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak.

Öğle Saatlerinde 37 Derece Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre öğle 12.00 - 15.00 arası sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek. Bu saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Nem Artışı ve Akşam Serinliği

Öğleden sonra nem oranı artacak. 15.00 - 18.00 saatleri arasında sıcaklık 32 dereceye inse de, nem oranı yüzde 45’e çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek, nem oranı ise yüzde 87 ile bunaltıcı bir havaya yol açacak.

Rüzgar Etkisi Hissedilecek

Gün boyu rüzgar etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde rüzgar hızı saatte 45 km’ye kadar çıkabilecek. Bu durum, hem serinlik sağlayacak hem de ani esintilerle dikkat çekecek.