Kahramanmaraş’ta yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E., damadı İ.O.’yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İ.O., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Y.E.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.