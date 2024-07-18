Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir araç başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan kadın yolcu yaralandı. Yaralı kadın araçta sıkışınca ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan sabah saatlerinde Ayşepınarı Mahallesi Aynacı Obasında virajı alamayan motosiklet yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklette bulunan ve dereye uçan 2 yaralı için ekipler seferber olurken köylülerin de yardımıyla yaralılar sedye ile düştükleri yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)