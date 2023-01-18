Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasının olduğu bölge, Keş Dağı olarak biliniyordu.

Şimdi bu dağın adı Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri ve devlet tarafından Muhsin Dağı olarak değiştirildi. 2100 rakımlı bölge bundan böyle Muhsin Dağı olarak anılacak. Tüm Türkiye'yede kuraklığın yaşandığı şu günlerde, Muhsin Dağında 30 santim kar kalınlığı var.

Keş Dağı, Kahramanmaraş’a bağlı Göksun ilçesi sınırları içerisinde Kızılöz yerleşkesi kırsalında yer alan dağdır. Keş Dağı, bağlı olduğu Kahramanmaraş iline 81 kilometre mesafe uzaklıktadır. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin kaza yaptığı yer olarak bilinmektedir.