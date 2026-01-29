Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta tatlı tüketiminde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Kış aylarında vücudun daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması, özellikle şerbetli ve yüksek kalorili tatlılara olan ilgiyi artırırken, kentteki tatlıcılar bu yoğunluğu günlük satışlara da net şekilde yansıttıklarını belirtiyor.

Kent genelinde baklava, kadayıf ve diğer şerbetli tatlıların yanı sıra Kahramanmaraş’a özgü yöresel lezzetler de vatandaşların sofralarında daha fazla yer buluyor. Soğuk havalarda sıcak ve kapalı ortamlarda tüketilen tatlıların daha cazip hale geldiği ifade edilirken, özellikle fıstıklı baklava, cevizli kadayıf ve sütlü tatlıların kış mevsiminde öne çıktığı belirtiliyor. Esnaf, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında yaşanan yoğunluğun dikkat çekici boyutlara ulaştığını dile getiriyor.

Tatlı alışverişinde aile ziyaretleri, misafir ağırlamaları ve hafta sonu buluşmaları önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Vatandaşların kış aylarında hem ikramlık hem de keyif amaçlı tatlı tüketimini artırdığı gözlemlenirken, özellikle çay ve kahve eşliğinde tatlı tüketiminin yaygınlaştığı ifade ediliyor. Soğuk havaların etkisiyle evde geçirilen sürenin artması da tatlıya olan talebi yükselten unsurlar arasında yer alıyor.

Tatlı ustaları ve sektör temsilcileri, kış aylarında enerji veren, uzun süre tok tutan ve sıcak içeceklerle uyumlu tatlıların daha fazla tercih edildiğini vurguluyor. Şerbetli tatlıların yanı sıra sütlaç, kazandibi ve höşmerim gibi tatlıların da kış aylarında rağbet gördüğü belirtiliyor. Ustalar, artan talebe rağmen kaliteyi korumaya özen gösterdiklerini ve geleneksel üretim yöntemlerinden taviz vermediklerini ifade ediyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde tatlıya olan talebin daha da artması bekleniyor. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlılar için hazırlıklarını sürdüren esnaf, hem çeşitliliği artırmayı hem de yoğun döneme hazır olmayı hedefliyor. Kahramanmaraş’ta kış aylarının tatlıyla özdeşleştiğini belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda çarşı ve pastanelerde hareketliliğin daha da artacağını öngörüyor.