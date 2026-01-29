Özellikle iftar ve sahur sofralarında sıkça tüketilen hurma, kuru incir, üzüm sucuğu ve pestil gibi yöresel ve geleneksel ürünler, hem besleyici özellikleri hem de uzun süre tok tutmaları nedeniyle tercih ediliyor.

Kent genelindeki çarşı ve pazarlarda satışa sunulan kuru meyve çeşitleri, kalite, ebat ve üretim şekline göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor. Üzüm sucuğunun kilosu 300 ila 700 lira arasında değişirken, doğal üretim olarak sunulan kuru incirin fiyatı 400 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkabiliyor.

Hurma çeşitleri ise türüne ve menşeine göre 250 liradan başlayarak 700 liraya kadar yükseliyor. Özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Medine hurmasının ortalama fiyatının 600 lira civarında olduğu ifade ediliyor.

Esnaf, Ramazan ayı öncesinde henüz yoğun bir alışveriş hareketliliği yaşanmadığını ancak önümüzdeki günlerde talebin belirgin şekilde artmasını beklediklerini dile getiriyor. Vatandaşların genellikle Ramazan alışverişlerini son haftaya bıraktığını belirten satıcılar, özellikle iftara sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda ciddi bir hareketlilik oluştuğunu aktarıyor.

Kuru meyveler yalnızca lezzetleriyle değil, sağlık açısından sundukları faydalarla da öne çıkıyor. Uzmanlar, hurmanın enerji verici özelliği sayesinde oruç açarken vücudu hızla toparladığını, kuru incirin sindirim sistemini desteklediğini ve üzüm sucuğu ile pestilin doğal şeker içeriği sayesinde gün boyu enerji sağladığını belirtiyor. Bu yönüyle kuru meyveler, Ramazan ayında dengeli beslenmek isteyenler için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Kahramanmaraş’ta özellikle yerel üreticilerden temin edilen üzüm sucuğu ve pestil gibi ürünlerin ilgi gördüğünü ifade eden esnaf, vatandaşlara alışveriş yaparken ürünlerin doğal ve katkısız olmasına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Ramazan ayına yaklaşıldıkça hem fiyatların hem de çeşitliliğin daha da netleşmesi beklenirken, kuru meyveler bu yıl da iftar ve sahur sofralarının başköşesinde yer almaya hazırlanıyor.