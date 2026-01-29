Kaza, Karaelbistan Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. (32) yönetimindeki 06 CRJ 50 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen S.G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.