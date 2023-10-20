6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, şehrin yeniden inşa sürecinde projeler üretmek ve her alanda verimli olacak çalışmalar yapmak adına ‘Kızıl Elma Platformu’ kuruldu.

"Asrin felaketi' olarak nitelendirilen, 11 ilde büyük yıkım ve hasara neden olan depremler, özellikle Kahramanmaraş'ta büyük kayıplara neden oldu. Kentte, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından, yaraların hızla sarılmasına yönelik çalışmalar sürerken, deprem riskiyle basa çıkma ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir adim atıldı.

Kentin yeniden inşa sürecinde, projeler üreterek kalkındırma çalışmalarının yani sıra vatandaşların sorunlarını tespit ederek çözüm yollar üretmeyi amaçlayan 'Kızıl Elma Platformu' kuruldu. Platform Sözcüsü âdem Gürz ve Platform Üyesi Murat Çakıroğlu, Marin pastanesinde basın toplantısı düzenleyerek oluşturulan platformun kuruluş amacı ve ilkelerini açıkladılar.

Kızıl Elma Platform Üyesi Murat Çakıroğlu, Ekipçe yapılan çalışmaları, Şehre daha etkin hizmet sağlayabilmek adına ilgili siyasi ve bürokratlarla paylaşılacağını belirtti.