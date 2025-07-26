Edinilen bilgiye göre olay, gündüz saatlerinde meydana geldi. Evde tek başına olduğu sırada uykuya dalan genç kız, üzerinde hissettiği bir ağırlıkla uyandı. Gözlerini açtığında karşısında yan komşusu olan 35 yaşındaki A.K.'yi gören genç kız, hayatının şokunu yaşadı.

Panik içinde neye uğradığını şaşıran mağdur, saldırganın elini ısırarak bir anlık boşluktan faydalandı ve can havliyle kendisini evden dışarı attı. Genç kızın dışarı çıkarak "İmdat!" çığlıklarıyla komşularından yardım istemesi üzerine mahallede hareketli anlar yaşandı. Bu sırada şüpheli A.K. olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ailenin şikayetçi olmasıyla harekete geçen ekipler, şüpheli A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., "cinsel saldırı" ve haneye tecavüz suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şüphelinin çevresinde daha önce de benzer taciz eylemlerinde bulunduğu yönünde ciddi iddiaların olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.