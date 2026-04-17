Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bayazıtlı Mahallesi Şehit Üzeyir Bağcı Sokak’ta yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, kontrolden çıkarak takla attı.
Araçta Sıkışan Yaralı Kurtarıldı
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıya müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detayların ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.