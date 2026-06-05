Kahramanmaraş’ta TOKİ heyecanı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan yeni konut kampanyası, Kahramanmaraş’ta büyük heyecan oluşturdu.

Türkiye genelinde 64 ili kapsayan açık satış kampanyası kapsamında Kahramanmaraş’ta toplam 1073 konut vatandaşlarla buluşacak. Özellikle deprem sonrası güvenli konut ihtiyacının arttığı şehirde kampanyanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş deprem bölgesinde öne çıktı

TOKİ’nin açıkladığı verilere göre en fazla konut satışının yapılacağı iller arasında Kahramanmaraş da yer aldı. Bursa’da 2190, Ankara’da 2062, Hatay’da 1238, Kahramanmaraş’ta 1073 ve Malatya’da 1000 konut satışa sunulacak.

Konutların bir kısmı hemen teslim edilirken, tamamlanmayan projelerin ise 48 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Kura şartı kaldırıldı

Yeni kampanyanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise kura sisteminin uygulanmayacak olması oldu. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, açık satış yöntemiyle doğrudan konut alma imkanına sahip olacak.

TOKİ’nin bu modeliyle özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların daha kolay ev sahibi olması hedefleniyor.

Kahramanmaraş kurasız satış konut dağılımı

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Başvuru şartları neler?

Kampanyaya başvurmak isteyen vatandaşlarda;

T.C. vatandaşı olma

18 yaşını doldurma

Kendi adına veya eşi adına kayıtlı konut bulunmaması

şartları aranacak.

3 farklı ödeme modeli sunulacak

Kampanya kapsamında satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri hazırlandı.

Konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin liradan başladığı kampanyada aylık taksitlerin ise 18 bin TL seviyesinden başlayacağı belirtildi.

Başvurular ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin açık satış kampanyası için başvurular 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek.