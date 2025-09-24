İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül 2025 tarihinde Aksu TV’nin sosyal medya hesaplarında yer alan “Köpeklerin Zehirlenerek Öldürüldüğü” haberi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.K. (75) isimli şahsın bahçesine gelen hayvanları uzaklaştırmak amacıyla zehirli kıyma bıraktığı belirlendi. Söz konusu zehirli etleri yiyen S.Ş.’ye (46) ait 2 köpek ile A.N.’ye (42) ait 1 köpek telef oldu.

Olayla ilgili M.K. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.