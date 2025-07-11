Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tarihi Arslanbey Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesi amacıyla Türk Kızılay gönüllüleri Kore yemeklerinden tteokgalbi sotbab (pilav üstü köfte), Shigeumchi doenjangguk (Kore usulü çorba), ve manuel yangpa jangajji (Kore turşusu) yaparken Kore Kızılhaç gönüllüleri de Kahramanmaraş'ın yöresel yemeği eliböğründe ve tarhana çorbası hazırladı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, gazetecilere, hem Kore ve Türkiye’nin yöresel lezzetlerini tanıtmayı hem de iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Şefi Hyun Wang da amaçlarının Kore ve Türkiye dostluğunun gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Kızılay gönüllüsü Fatma Deveboynu da yaklaşık 18 yıldır Kızılayda aktif olarak görev aldığını anımsatarak, güzel bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi.

Kore Kızılhaçı gönüllüsü Donggyu Lim de 14 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte iki ülkenin mutfak ve dostluk kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini anlattı.