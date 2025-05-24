Olay, Yedikuyular yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın frenlerinin boşaldığı iddia edildi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, savrularak takla attı ve yol kenarında durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araca sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.