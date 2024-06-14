Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasında büyükbaş hayvanların satışı başladı. Kurban bayramına sayılı günler kala büyükbaş hayvanların yer aldığı borsa ve besi çiftliklerinde hareketlilik başladı.

Cemalettin ve Cengiz Kirazoğlu kardeşler, yaklaşık 1 ton 50 kilogram ağırlığa sahip tosunu 250 bin liradan sattılar. Ahir Dağı, Engizek ve Milcan yaylalarında yazın meralarda, kışın ise besi ahırlarında besledikleri kurbanlık tosunları, danaları pazara getirdiler. Büyükşehir Belediyesine ait canlı hayvan borsası ile Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Pazar yerlerinde kurbanlık tosunlara oldukça yoğun ilgi gösterildi. Kiloları 700 kilogram ile 1 ton arasında değişen kurbanlık tosunlar, bayrama sayılı günler kala bir bir satılıyor.

Satılan hayvanlar numaralanarak, bayram sabahına kadar çiftlikte bekletiliyor. Bayram günü kesim ve payları da kendileri yapan Kirazoğlu kardeşler, 10 dekarlık hayvan çiftliğinde, bayramın 3’ncü gününe kadar satış yapacaklar. Pazarda, müşteriler ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yapılıyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt