2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, Kahramanmaraş kurbanlık fiyatları resmi olarak açıklandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kilogram fiyatları, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için belli oldu. İşte 2025 yılına ait güncel kurbanlık fiyatları:

Tosun: 295,00 TL/kg

Düve: 285,00 TL/kg

İnek: 260,00 TL/kg

Dişi Koyun/Keçi: 250,00 TL/kg

Erkek Toklu: 285,00 TL/kg

Erkek Keçi: 290,00 TL/kg

Yetkililer, fiyatlara kurban kesim ve parçalama ücretlerinin dahil olmadığını vurguladı. Bu hizmetlerin ayrıca ücretlendirileceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta bayram öncesi kurban satış noktalarında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Vatandaşların hijyenik şartlarda ve güvenli bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için modern kesim alanları ve denetimli satış yerleri hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta kurbanlık nereden alınır?, en uygun kurban fiyatları 2025, ve güncel kurbanlık fiyatları gibi sorgulara yanıt arayanlar için bu bilgiler büyük önem taşıyor. Detaylı bilgi ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.