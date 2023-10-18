Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde "Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu" açılmasına ilişkin mutabakat metnine, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen törenle imzalar atıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, törende yaptığı konuşmada, Airbus'ın 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta yatırım yapmasının önemine dikkati çekti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu, depremin bölgedeki 18 üniversiteyi ve 400 binden fazla öğrenciyi derinden etkilediğini bildirdi.

Airbus Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge ve Satış Başkanı Wouter van Wersch de Türkiye'ye yönelik yatırımlarına ve deprem bölgesine yönelik katkılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Törene, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

