Edinilen bilgiye göre, Geçtiğimiz hafta Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkânının duvarı kırılarak soyuldu. İşletme sahibi ve çalışanlar cuma namazı için camiye gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kuyumcudaki altınları alarak kaçtı. Olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, işyerinin çevresinde bulunan kameralar üzerinde detaylı inceleme yaparak, olayın şüphelisini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi polisin operasyonuyla yakalanırken, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.