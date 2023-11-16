Olay, Kahramanmaraş Malatya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, Ahmet Kutlu (58) sevk ve idaresindeki otomobil Kahramanmaraş'tan Pazarcık istikametine giderken lastiği patlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lastiğin patlaması sonucu otomobil takla atarak tekerleri havaya gelerek karayoluna devrildi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinden burnu dahi kanamadan sağ salim çıkan Ahmet Kutlu, "buna şükürler olsun cana değil de mala gelsin canımız sağ" dedi.

Bir süre trafiğe kapatılan karayolu otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasından sonra tekrar ulaşıma açıldı.

