Kahramanmaraş'ta kiralık ev sorunu artarken, yüksek kira fiyatları ve "memur şartı" krizi yaşanıyor. Kentte konut krizine çözüm için kira denetimi talepleri var.

Denetimsizlik ve keyfi artırılan kira fiyatları, kentte önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Bu soruna bir de "memur şartı" eklenince, konut sorunu daha da derinleşiyor.

Deprem sonrası evini kaybeden birçok kişiyle birlikte, kiralık ev arayan vatandaşlar, emlakçılara başvuruyor ancak karşılarına çıkan "memur şartı" talebi, çözümsüz bir çıkmaza sürüklüyor.