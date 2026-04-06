Olay, Çardak Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmede çalışan işçiler bir iş makinesinin lastiğine hava basmaya başladı. Ancak bu esnada yaşanan ani basınç artışı, dev lastiğin bomba şiddetinde patlamasına neden oldu.

Metrelerce Savruldu, Kurtarılamadı

Patlamanın oluşturduğu devasa basınç dalgasıyla talihsiz işçi M. K., metrelerce uzağa savruldu. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır darbe alan M. K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç işçinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

İş Güvenliği Yine Gündemde

Yaşanan bu trajik kayıp, ağır iş makinelerinin bakım süreçlerinde alınması gereken iş güvenliği önlemlerini bir kez daha tartışmaya açtı. Uzmanlar, devasa basınç altındaki iş makinesi lastiklerine müdahale edilirken özel koruma kafeslerinin ve profesyonel ekipmanların kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, hazırlanan raporların ardından ihmal olup olmadığı netlik kazanacak.