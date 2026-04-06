29 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayan çalışmalarda, narkotikten trafiğe, kaçakçılıktan asayişe kadar geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Şehrin huzuru için yapılan genel asayiş uygulamalarında 39.106 şahıs sorgulandı. Bu denetimler sonucunda 118 şahıs yakalandı. 35 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 11 kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 72 farklı operasyonda: 78 şüpheli yakalanırken, 10 şahıs tutuklandı.

11.906 adet sentetik ecza, 741,93 gr bonzai, 282,61 gr metamfetamin ve çeşitli miktarlarda skunk ile esrar ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe vuruldu.

Trafik tescil ve denetleme ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir mesai harcadı. Yapılan kontrollerde: 28.038 araç denetlendi. 2.850 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 120 araç trafikten men edildi. Denetimlerde alkollü araç kullanımı (2.735 denetim) ve belgesiz araç kullanımı (312 adet) ön plana çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 4.010 paket kaçak makaron, 10 adet tarihi eser ve sahte belgeler ele geçirildi. Bu kapsamda 29 şahsa adli işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.

Ayrıca göçmen kaçakçılığıyla mücadele birimi, 148 aracı denetleyerek 2.046 şahsı sorguladı. Yapılan kontrollerde 4 aranan şahıs yakalanırken, 8 şahıs ilgili birimlere (GÖKSEM) teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.