Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesindeki Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu Öğrencileri, Özel Gereksinimli Ve Yürüme Zorluğu Çeken Vatandaşa Tekerlekli Sandalye Hediye Etmek İçin ’Mavi Kapak Toplama’ Kampanyası Başlattı.
Uzun Bir Süredir Topladıkları Mavi Kapakları Biriktiren Öğrenciler, Tekerlekli Sandalyeyi Okulda Düzenlenen Etkinlik İle İhtiyaç Sahibi Bireye Teslim Etti.
Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart “Kalplerde Engel Olmazsa Tüm Engelleri Aşarız” Dedi.
Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Zakire Kardaş, “Önce İyi İnsan Olmayı Öğretiyoruz” Dedi.
Abdülkadir Gülmez İse, “2 Kardeşimizin Mutluluğuna Ortak Olduk” İfadelerini Kullandı.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar