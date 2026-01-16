Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Abdülhamid Han Camisi’nde düzenlenen kandil programı, vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir atmosfere sahne oldu.

Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken; başta 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitler için dualar edildi.

Edilen dualarla birlikte, depremde yitirilen canlar rahmetle anılırken, birlik, sabır ve kardeşlik duyguları bir kez daha pekiştirildi.

Cami avlusunu dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili’nin huzur veren ikliminde ellerini semaya açarak hem kendileri hem de şehir için niyazda bulundu.

Kandilin manevi coşkusu, kalplere umut olurken, gecenin anlam ve önemine dair yapılan sohbetler de programa ayrı bir derinlik kattı.

Kandil programının ardından, İl Müftülüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Paylaşılan ikramlarla birlikte dayanışma ve kardeşlik duyguları pekişirken, Kahramanmaraş’ta Miraç Kandili, dua, vefa ve birlik ruhu içinde idrak edildi.