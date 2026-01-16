Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmesi amacıyla birbirinden renkli etkinlikleri miniklerle buluşturuyor. Kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, tatilin ilk günlerinde çocuklara özel tiyatro gösterileriyle adeta bir şenlik havası oluşturacak.

Bremen Mızıkacıları

Yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında, 17 Ocak Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “Bremen Mızıkacıları” adlı maskotlu müzikal çocuk oyunu, minik izleyicilerle buluşacak.

Sevilen masal kahramanlarının sahneye taşındığı gösteri, 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki perde halinde sahnelenecek. Renkli kostümleri, hareketli sahne performansları ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyun, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları

Etkinlikler, 18 Ocak Pazar günü TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen yapımlarından “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” ile devam edecek. Yine Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans olarak izleyiciyle buluşacak.

Gösteride Kaptan Pengu ile birlikte Mandalina, Misket ve Pelik’in heyecan dolu macerası sahneye taşınacak. Renkli sahne tasarımı, eğlenceli diyalogları ve interaktif anlatımıyla çocukların aktif katılımını sağlayan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” gösterisi, eğlencenin yanı sıra eğitici yönüyle de öne çıkıyor.

Dostluk, arkadaşlık, iyilik, paylaşma, çevre bilinci ve doğayı koruma gibi önemli değerlerin keyifli bir dille aktarıldığı gösteri sayesinde minikler hem eğlenecek hem de sosyal ve çevresel farkındalıklarını geliştirme fırsatı bulacak.

Tüm Çocuklar Gösterilere Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen tüm çocuklar ve aileler etkinliklere davet edilerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren kültür ve sanatla iç içe büyümesinin önemine vurgu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi ve tatillerini unutulmaz kılmayı hedefliyor.