28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen festival, modanın en seçkin tasarımlarını ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen markaları Kahramanmaraş halkıyla buluşturuyor.

Festivalde, farklı şehirlerden gelen yüzlerce butik ve firma, yepyeni ürünlerini ve en gözde koleksiyonlarını ziyaretçilere sunarken, yöresel ürünler de ilgi çekiyor. İlk gün yoğun katılımın yaşandığı festivalde, açılışa katılan ilk 300 hanıma 250 TL değerinde hediye çeki dağıtıldı.

Esnaflar, Kahramanmaraş halkına en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı hedeflediklerini ifade ederken, festivalin modaseverler için büyük bir alışveriş deneyimi sunduğunu belirtti.

Festival, her gün saat 24.00’e kadar açık olacak ve katılımcılarına dev indirimler, kaliteli ürünler ve benzersiz tasarımlar sunacak.