Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Motofest 2025, motosiklet severleri bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu.
Festivalin açılışına Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın yanı sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, katılım sağladı.
Başkanlar, festival alanında düzenlenen etkinlikleri ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.