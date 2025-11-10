Motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık trafikte sadece koruyucu kask takmak yeterli olmayacak. Yeni yasal düzenlemeye göre, kaskın yanı sıra koruyucu gözlük takmak da zorunlu hale getirildi.

Yetkililer, bu uygulamanın sürücü güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini belirtiyor. Özellikle uzun yolculuklarda ve yüksek hızlarda, sürücülerin göz sağlığını korumayı amaçlayan bu adımın olası kazaların önüne geçmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte motosiklet sürücülerinin sadece kask değil, tam koruyucu ekipman kullanmaları da teşvik ediliyor. Önümüzdeki dönemde koruyucu eldiven, pantolon ve mont gibi ekipmanların da zorunlu hale getirilmesi gündemde.

Yeni kurala uymayan motosiklet sürücülerine ise idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, tüm sürücüleri hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliği için kurallara uymaya davet etti.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta da denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kent genelinde yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücülerine yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Ekipler, hem güvenlik hem de trafik bilincini artırmak amacıyla kask ve koruyucu gözlük takmayan sürücülere uyarılarda bulundu.