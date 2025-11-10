Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Emine Akkurt’un vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere kent basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Merhume Emine Akkurt için düzenlenen cenaze töreni, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, protokol üyeleri, belediye temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazeteci̇ Sema Cenaze (1)

Duygusal anların yaşandığı törende, Akkurt ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Emine Akkurt, dualardan yükselen gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Gazeteci̇ Sema Cenaze (3)

Katılımcılar, merhumeyi rahmetle anarken, Ebru Sema Akkurt ve ailesine sabır dileklerinde bulundu.

Aksu TV ailesi olarak, değerli meslektaşımız Ebru Sema Akkurt’a ve ailesine başsağlığı diliyor, merhume Emine Akkurt’a Allah’tan rahmet temenni ediyoruz.