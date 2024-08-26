AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, şehrin sorunlarına çözüm bulma çalışmaları kapsamında muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak, Kahramanmaraş merkezde yeni seçilen muhtarları ziyaret eden Köksal, muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve onların çalışmalarına destek verdi. Ziyaretler sırasında mahallelerdeki sorunlara yönelik çözüm önerileri sunan Milletvekili Köksal, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti.

Muhtarlar, milletvekilinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, mahallelerindeki sorunların çözümü konusunda destek beklediklerini ifade etti. Dr. Tuba Köksal ise Kahramanmaraş'ın her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini ve şehrin kalkınması için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal, şehrin imar ve inşası noktasında çalışmaların sürdüğünü ve el birliği ile Kahramanmaraş’ın yeniden inşa edileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.

Bu ziyaretler, hem muhtarların hem de mahalle sakinlerinin sorunlarının çözümü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Milletvekili Köksal’ın muhtarlarla kurduğu bu yakın iletişim, şehirdeki sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde ele alınmasına olanak tanıyor.