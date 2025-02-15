Kahramanmaraş’ta lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ile öğretmen adayları, alanında uzman kaynak kitap yazarlarıyla bir araya geldi.

İşler Kitap Evinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sınavlara yönelik ipuçları alırken öğretmen adayları da mesleki gelişimleri için önemli bilgiler edindi.

Buluşmada, eğitimciler ve yazarlar öğrencilere sınav stratejileri, verimli ders çalışma teknikleri ve motivasyon konularında rehberlik etti.

Katılımcılar, işler kitap evinin bu güne özel düzenlemiş olduğu indirim kampanyalarından da faydalanarak verimli bir hafta sonu geçirme fırsatı buldu.

Program sonunda öğrenciler, yazarlarla birebir görüşerek kitaplarını imzalatma şansı yakaladı.