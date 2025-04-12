Kahramanmaraş Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Ekiplerin Polis Haftası kapsamında yapılan bu sürpriz, emniyet mensuplarının 180. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendi.

Öğrenciler ve öğretmenler, polis teşkilatına olan desteklerini göstermek için organizasyonun bir parçası olarak polislerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı kutlama için öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.